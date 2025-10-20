В подмосковных Бронницах после капремонта открылась детская школа искусств

В двухэтажном корпусе площадью 762,1 кв. м, построенном в 1994 году, были полностью заменены инженерные сети, кровля и окна, смонтирован вентилируемый фасад и проведены отделочные работы. Особое внимание уделили оснащению: концертный зал получил новую аппаратуру, а все учебные кабинеты были звукоизолированы. В школе также открылось новое хореографическое отделение в специально обустроенном балетном зале. Для комфорта всех учащихся была создана безбарьерная среда, а территория вокруг школы благоустроена.