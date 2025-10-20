В подмосковных Бронницах после капремонта открылась детская школа искусств

Обновленная детская школа искусств в Пионерском переулке города Бронницы Московской области вновь открыла свои двери для учеников и педагогов, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Лысенков. Капитальный ремонт здания был проведен в ходе реализации национального проекта «Семья».
В двухэтажном корпусе площадью 762,1 кв. м, построенном в 1994 году, были полностью заменены инженерные сети, кровля и окна, смонтирован вентилируемый фасад и проведены отделочные работы. Особое внимание уделили оснащению: концертный зал получил новую аппаратуру, а все учебные кабинеты были звукоизолированы. В школе также открылось новое хореографическое отделение в специально обустроенном балетном зале. Для комфорта всех учащихся была создана безбарьерная среда, а территория вокруг школы благоустроена.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.