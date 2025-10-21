В Омске эвакуировали пятизвездочный отель: сотрудников вывели наружу

Сегодня в соцсетях начали появляться сообщения о пожарной технике, собравшейся у гостиницы 50/60 на улице Щербанева, 20. На кадрах с места происшествия видно, как к зданию подъехали две пожарные машины, а сотрудников отеля вывели на улицу.