В селе Дуван Башкирии открылась площадка для сдачи норм ГТО

«Открытие этой современной спортивной площадки — важный шаг в развитии инфраструктуры села. Уверен, что у жителей всех возрастов теперь будет еще больше возможностей для активного отдыха, занятий спортом и ведения здорового образа жизни. От имени администрации района выражаю благодарность всем, кто внес вклад в реализацию этого значимого проекта», — отметил глава администрации Дуванского района Айдар Абдуллин.