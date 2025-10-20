В селе Дуван Башкирии открылась площадка для сдачи норм ГТО

Новую спортивную площадку для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) открыли в селе Дуван Дуванского района Республики Башкортостан, сообщили в администрации района. Проект реализован в ходе государственной программы «Спорт России».
На площадке для жителей села всех возрастов созданы условия для занятий спортом, активного отдыха и подготовки к сдаче нормативов ГТО. Объект станет центром притяжения для молодежи, семей с детьми и всех, кто ведет здоровый образ жизни.
«Открытие этой современной спортивной площадки — важный шаг в развитии инфраструктуры села. Уверен, что у жителей всех возрастов теперь будет еще больше возможностей для активного отдыха, занятий спортом и ведения здорового образа жизни. От имени администрации района выражаю благодарность всем, кто внес вклад в реализацию этого значимого проекта», — отметил глава администрации Дуванского района Айдар Абдуллин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.