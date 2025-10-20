В селе Конево Свердловской области ввели в эксплуатацию новый газопровод

Распределительный газопровод ввели в эксплуатацию 15 октября в селе Конево Невьянского муниципального округа Свердловской области, сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Объект построен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Протяженность нового газопровода составила 13,4 километра. Он обеспечил техническую возможность подключения к газоснабжению 219 домовладений. На момент запуска к сети уже присоединились 42 здания. Отметим, что параллельно в Невьянском районе завершили строительство межпоселкового газопровода от села Быньги до деревень Верхние и Нижние Таволги протяженностью 7,4 километра.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.