«Шумахеры» на дороге: 130 нарушителей скоростных режимов выявили за выходные в Гомельской области

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гомельской области за пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ выявили более 2,3 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.
Госавтоинспекторы сконцентрировали усилия на профилактике ДТП и пресечении грубых нарушений ПДД, создающих угрозу дорожной безопасности. Всего за эти дни было выявлено и пресечено 2388 нарушений ПДД. «17 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 48 не имели права управления транспортным средством, 130 превысили разрешенную скорость движения, 22 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 255 пренебрегли ремнями безопасности», — пояснили в региональной Госавтоинспекции.
Со стороны уязвимых участников дорожного движения допущено 435 нарушений ПДД, из которых 166 — за отсутствие световозвращателя в темное время суток.
В областной ГАИ призывают неукоснительно соблюдать ПДД. «Особое внимание уделяйте своей видимости на дороге в темное время суток. Использование световозвращающих элементов — простой, но эффективный способ обезопасить себя», — напомнили в УВД. -0-