«Шумахеры» на дороге: 130 нарушителей скоростных режимов выявили за выходные в Гомельской области

Госавтоинспекторы сконцентрировали усилия на профилактике ДТП и пресечении грубых нарушений ПДД, создающих угрозу дорожной безопасности. Всего за эти дни было выявлено и пресечено 2388 нарушений ПДД. «17 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 48 не имели права управления транспортным средством, 130 превысили разрешенную скорость движения, 22 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 255 пренебрегли ремнями безопасности», — пояснили в региональной Госавтоинспекции.