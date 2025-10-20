Человек или техника? В петербургском метро рассматривают несколько версий сбоя на первой линии 16 октября

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена 20 октября, рассматривают одновременно несколько вариантов — от технической неисправности до человеческого фактора. «Окончательно можно будет сказать, когда все материалы проанализируют и поступят все объяснительные», — добавили там. Ранее подождать официальных результатов комиссии призывал и начальник метрополитена Евгений Козин.
Напомним, утром 16 октября неисправный состав «Балтиец» тормозил всю красную линию, пока его отвозили в депо «Северное» на малой скорости — ниже 10 км в час. Пришлось временно закрывать четыре станции. Причиной называли проблему с тормозной системой; по предварительным данным, это могло быть отсутствие давления в тормозной магистрали.
Что привело к этому — вопрос. Производитель составов «Балтиец» — ОЭВРЗ — пока не давал комментариев. Если говорить о версии с человеческим фактором, которую не сбрасывают со счетов, то, по данным «Фонтанки», она сводится к не отпущенным концевым кранам на одном из промежуточных вагонов. В этом случае вагон бы не питался сжатым воздухом от тормозной магистрали всего состава, а использовал лишь тот, что у него в системе. И когда он закончился — мог бы превратиться в подобие сработавшего ручного тормоза для всего поезда. Повторим, эта версия обсуждается в ряде прочих.