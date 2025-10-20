В Татарстане стартовал XII конкурс СМИ «Классная работа!»

Заявочная кампания XII Республиканского конкурса журналистских работ «Классная работа!» стартовала в Татарстане в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Цель конкурса — выявление и популяризация лучших образцов журналистского творчества, способствующих формированию позитивного отношения к учительскому труду и повышению престижа профессии педагога. К участию приглашаются редакции СМИ, журналисты, блогеры и фотокорреспонденты. Основные требования к работам — интересное и объективное освещение темы образования и науки в Татарстане.
Конкурсные материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 1 января по 16 декабря 2025 года. В состав жюри войдут представители органов управления образования, специалисты в сфере медиакоммуникаций и общественных связей. Перечень номинаций и полная информация о конкурсе размещены на сайте регионального министерства образования и науки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.