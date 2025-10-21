Ричмонд
Омичи сняли на видео шумный клин журавлей

Птицы улетают в тёплые края.

Источник: Om1 Омск

Омичи засняли, как журавли покидают Омскую область и отправляются на юг. Стая летела громко — крики птиц разносились далеко вокруг. Видео местные жители опубликовали в группе «Голос Омска».

Журавли способны преодолевать более 400 километров за день. Летят они клином — так птицы экономят силы, используя воздушные потоки, которые создаёт впереди летящий сородич.

Орнитологи напоминают: подкармливать перелётных птиц не стоит. Это может сбить их с привычного маршрута и нарушить естественный ритм миграции.