Омичи сняли на видео шумный клин журавлей

Омичи засняли, как журавли покидают Омскую область и отправляются на юг. Стая летела громко — крики птиц разносились далеко вокруг. Видео местные жители опубликовали в группе «Голос Омска».
Журавли способны преодолевать более 400 километров за день. Летят они клином — так птицы экономят силы, используя воздушные потоки, которые создаёт впереди летящий сородич.
Орнитологи напоминают: подкармливать перелётных птиц не стоит. Это может сбить их с привычного маршрута и нарушить естественный ритм миграции.