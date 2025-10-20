Ричмонд
Подачу документов на болгарскую визу упростили в Петербурге

Теперь подать документы можно без предварительной регистрации.

Источник: Комсомольская правда

Подачу документов на болгарскую визу упростили в Петербурге. Об этом сообщили на сайте Визового центра Болгарии. Объявление на платформе появилось 16 октября этого года.

— С 16 октября 2025 года прием документов по Болгарии в Визовом Центре Санкт-Петербурга будет осуществляться без предварительной записи, — указали на сайте центра. Несмотря на то, что возможность подачи документов без записи появилась, в региональных офисах все еще действуют ограничения. Например, оплатить консульский сбор там по-прежнему нельзя.

Для оформления болгарской шенгенской визы потребуется стандартный пакет документов.

Напомним, что ранее сообщалось об ужесточении правил выдачи испанских виз для петербуржцев. Ситуация с оформлением виз в другие страны может меняться, поэтому актуальную информацию лучше проверять на официальных сайтах визовых центров и консульств.