Подачу документов на болгарскую визу упростили в Петербурге

— С 16 октября 2025 года прием документов по Болгарии в Визовом Центре Санкт-Петербурга будет осуществляться без предварительной записи, — указали на сайте центра. Несмотря на то, что возможность подачи документов без записи появилась, в региональных офисах все еще действуют ограничения. Например, оплатить консульский сбор там по-прежнему нельзя.