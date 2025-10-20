Не все страны ЕС высказали желание участвовать в трибунале против России

Не все страны Европейского союза заявили о желании участвовать в «специальном трибунале» против России. Об этом стало известно из заявления главы евродипломатии Каи Каллас по итогам встречи глав МИД стран-участников ЕС.
«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — сообщила она.
Каллас не стала называть страны, которые высказали желание участвовать в трибунале, а также не перечислила государства, отказавшиеся присоединиться к инициативе.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Москва не собираются реагировать на попытки стран ЕС учредить так называемый «трибунал» против России.