Не все страны ЕС высказали желание участвовать в трибунале против России

Всего 25 стран-участников ЕС заявили о готовности принять участие в этом процессе.

Источник: Комсомольская правда

Не все страны Европейского союза заявили о желании участвовать в «специальном трибунале» против России. Об этом стало известно из заявления главы евродипломатии Каи Каллас по итогам встречи глав МИД стран-участников ЕС.

«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — сообщила она.

Каллас не стала называть страны, которые высказали желание участвовать в трибунале, а также не перечислила государства, отказавшиеся присоединиться к инициативе.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Москва не собираются реагировать на попытки стран ЕС учредить так называемый «трибунал» против России.

