Разлагающиеся тела блогерши Лоренсо и ее дочери нашли в Бразилии

Бразильскую блогершу и инфлюэнсера Лидиан Алин Лоуренсо и ее 15-летнюю дочь Миану Софиюи Сантос 15 октября обнаружили мертвыми в их квартире в Рио-де-Жанейро после пятидневного отсутствия.

Бразильскую блогершу и инфлюэнсера Лидиан Алин Лоуренсо и ее 15-летнюю дочь Миану Софиюи Сантос 15 октября обнаружили мертвыми в их квартире в Рио-де-Жанейро после пятидневного отсутствия.

Соседи подняли тревогу из-за сильного запаха. Прибывшие на место оперативники взломали двери и вошли внутрь. Следов насилия на телах и в доме обнаружено не было. Городские власти провели токсикологическую и дополнительные судебно-медицинские экспертизы. Адвокат семьи в то же время заявил, что эти проверки вызвали «больше вопросов», чем ответов по делу, передает The Mirror.

Вооруженный мужчина в мексиканском городе Запопан застрелил 23-летнюю Валерию Маркес, которая развивала свой блог о красоте на платформе TikTok. Трагедия случилась во время прямой трансляции, которую вела девушка. Предположительно, с ней мог расправиться хейтер.

Другой инцидент произошел в Мексике 13 мая, когда кандидата на пост мэра в штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире. Еще трое человек в ходе стрельбы получили ранения.