Собянин рассказал о перспективах метро Москвы

У метрополитена во владении должно быть больше тысячи новых вагонов «Москва-2026». Также через год, то есть в 2026-м, трамвайный парк специалисты полностью обновят. Его пополнят сотней новых машин «Львенок-Москва», часть из которых станет беспилотной.