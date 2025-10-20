Какие шины считаются зимними по новым ПДД, рассказали в ГАИ

За участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой предусмотрена административная ответственность: предупреждение или штраф до одной базовой величины (Br42), а при повторном в течение года — от 2 до 5 БВ (Br84 — Br210). Кроме того, если такое нарушение приведет к созданию аварийной обстановки или ДТП, штраф предусмотрен значительно выше с возможным лишением права управления. -0-