Кокин назвал первый сигнал нарушений в работе сердечно-сосудистой системы

Аритмия, возникающая после еды, может быть первым сигналом нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Евгений Кокин.
По словам специалиста, чаще всего такое состояние является физиологической особенностью, сочетание аритмии с головокружением, болью в груди, одышкой или слабостью требует немедленного обращения к врачу. Кардиолог предупредил, что повторяющиеся после каждого приема пищи эпизоды учащенного сердцебиения повышают риск тромбообразования и инсульта, а желудочковые аритмии могут привести к внезапной остановке сердца.
Для диагностики типа патологии врач использует ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру и анализ крови на электролиты.
