Кокин назвал первый сигнал нарушений в работе сердечно-сосудистой системы

По словам специалиста, чаще всего такое состояние является физиологической особенностью, сочетание аритмии с головокружением, болью в груди, одышкой или слабостью требует немедленного обращения к врачу. Кардиолог предупредил, что повторяющиеся после каждого приема пищи эпизоды учащенного сердцебиения повышают риск тромбообразования и инсульта, а желудочковые аритмии могут привести к внезапной остановке сердца.