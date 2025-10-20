Ричмонд
Кокин назвал первый сигнал нарушений в работе сердечно-сосудистой системы

Врач посоветовал обратить внимание на аритмию, возникающую во время или после приема пищи.

Источник: Аргументы и факты

Аритмия, возникающая после еды, может быть первым сигналом нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Евгений Кокин.

По словам специалиста, чаще всего такое состояние является физиологической особенностью, сочетание аритмии с головокружением, болью в груди, одышкой или слабостью требует немедленного обращения к врачу. Кардиолог предупредил, что повторяющиеся после каждого приема пищи эпизоды учащенного сердцебиения повышают риск тромбообразования и инсульта, а желудочковые аритмии могут привести к внезапной остановке сердца.

Для диагностики типа патологии врач использует ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру и анализ крови на электролиты.

