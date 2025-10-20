На Пятницком шоссе в Москве обновят фасады 3 жилых домов

Работы проводятся с применением современной технологии «мокрый фасад», которая не только улучшает внешний вид зданий, но и повышает их энергоэффективность. Для каждого из семнадцатиэтажных домов, построенных в 1992 году, разработаны свои цветовые решения. Фасад дома № 23 уже полностью преобразился и окрашен в цвета «сигнальный белый» и «восточный желтый». На соседних домах № 31 и 35, имеющих более сложную архитектурную форму, продолжается покраска в цвета «золотой апельсин» и «сигнальный белый».