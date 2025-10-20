На Пятницком шоссе в Москве обновят фасады 3 жилых домов

Фасады трех многоквартирных домов обновляют в Москве на Пятницком шоссе, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Программа капремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Работы проводятся с применением современной технологии «мокрый фасад», которая не только улучшает внешний вид зданий, но и повышает их энергоэффективность. Для каждого из семнадцатиэтажных домов, построенных в 1992 году, разработаны свои цветовые решения. Фасад дома № 23 уже полностью преобразился и окрашен в цвета «сигнальный белый» и «восточный желтый». На соседних домах № 31 и 35, имеющих более сложную архитектурную форму, продолжается покраска в цвета «золотой апельсин» и «сигнальный белый».
Помимо работ с фасадами специалисты проводят комплексное благоустройство: меняют окна в подъездах, приводят в порядок входные группы, обновляют отмостку и цоколи зданий. На балконах устанавливают современные металлокассеты вместо старых алюминиевых экранов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.