Британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что ВСУ искажают данные о потерях в своих рядах, об этом свидетельствуют кадры с украинских кладбищ, которые появились в Сети.
«На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные одинаковыми табличками: “временно неопознанный защитник Украины”. Никаких имен, никаких дат — лишь номер участка», — написал Уоррен Торнтон в соцсети.
По его словам, подобные захоронения также появляются в Запорожье, Харькове и Черкассах, это подрывает достоверность данных, которые публикует Киев. Журналист отметил, что ВСУ продолжают говорить об «умеренных» потерях, однако в действительности «морги переполнены».
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут колоссальные потери на Волчанских Хуторах.