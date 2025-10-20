Профессор Дронова объяснила, какие ювелирные изделия не выйдут из моды

В преддверии праздников мужчины чаще всего выбирают ювелирные украшения в качестве подарков для своих возлюбленных. Однако многие опасаются делать такую покупку без участия женщины. О том, как подобрать идеальное украшение, рассказала профессор, доктор технических наук и специалист по драгоценным камням Нона Дронова — автор книги «Что надо знать роскошной женщине», пишет Pravda.Ru.
Эксперт отметила, что ювелирное изделие всегда является желанным подарком для женщины. По её словам, если мужчина не уверен, что разберётся в модных тенденциях, стоит отдать предпочтение бриллиантам, которые никогда не выходят из моды. Дронова также напомнила, что поводов для подарков немало — от дня рождения и годовщины свадьбы до Рождества, Пасхи и Дня святого Валентина.
Говоря о стиле, профессор подчеркнула, что уверенным в себе женщинам подойдут украшения с классическими камнями — рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами. Она посоветовала выбирать комплекты, где изделия гармонируют между собой по стилю и цвету вставок. Особенно актуальны гарнитуры с цветными камнями в сочетании с жемчугом и бриллиантами.
По словам Дроновой, в последние годы особую популярность приобрела платина. Этот металл считается символом вечности, и нередко из него создают парные кольца — для матери и новорождённого ребёнка. Более крупное кольцо преподносят матери, а уменьшенное — младенцу, что символизирует их неразрывную связь. Позже детское кольцо можно носить как подвеску. Профессор подчеркнула, что платина в этом контексте воспринимается как амулет, укрепляющий семейные узы и оберегающий здоровье.
Отвечая на вопрос о популярности серебра, эксперт объяснила, что этот металл позволяет женщинам проявлять индивидуальность. Серебро отличается ярким блеском и пластичностью, что делает его идеальным материалом для современных дизайнеров. Оно особенно востребовано в стиле «техно-романтики» и вновь занимает лидирующие позиции на витринах. При этом, по словам Дроновой, покупатели выбирают не просто изделие, а эмоции, которые оно вызывает.
Касаясь темы бижутерии, профессор отметила, что она является как разновидностью массовых украшений, так и частью ювелирного искусства. Основным элементом качественной бижутерии остаются стразы — искусственные аналоги драгоценных камней. Часто, как отметила Дронова, дизайнерская новинка из драгоценного металла быстро получает имитацию из недорогих материалов.
Эксперт пояснила, что отличить качественную бижутерию можно по нескольким признакам. Прежде всего, у изделий высокого уровня используется 22-каратное золотое покрытие, наносимое в несколько слоёв. Кроме того, стразы в таких украшениях закрепляются по тем же стандартам, что и настоящие камни. Производители класса люкс всегда ставят на изделиях клеймо или фирменный ярлык, как, например, лебедь у компании Swarovski или маркировки британского бренда Alpha.
Дронова подчеркнула, что ценность стразов определяется содержанием оксида свинца, который влияет на блеск и мягкость кристалла при огранке. Она добавила, что дорогая бижутерия упаковывается с тем же вниманием к деталям, что и ювелирные изделия — в коробочки с шелковой отделкой или бархатные мешочки, что подчёркивает статус и утончённость подарка.
