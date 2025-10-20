Профессор Дронова объяснила, какие ювелирные изделия не выйдут из моды

По словам Дроновой, в последние годы особую популярность приобрела платина. Этот металл считается символом вечности, и нередко из него создают парные кольца — для матери и новорождённого ребёнка. Более крупное кольцо преподносят матери, а уменьшенное — младенцу, что символизирует их неразрывную связь. Позже детское кольцо можно носить как подвеску. Профессор подчеркнула, что платина в этом контексте воспринимается как амулет, укрепляющий семейные узы и оберегающий здоровье.