Глава СКР Бастрыкин вмешался в дело о нападении собак в Ростовской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проблему с отловом бродячих собак в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Жители Новошахтинска пожаловались в социальных сетях, что уже долгое время возле образовательного учреждения обитает свора уличных псов. Животные ведут себя агрессивно: однажды они набросились на ребенка, но прохожие защитили его от собаки. Многочисленные обращения в разные инстанции результатов не принесли: дворняжек так и не отловили.
Сложившаяся ситуация послужила поводом к возбуждению уголовного дела. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станислава Ковалева доклад о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.
