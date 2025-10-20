Глава СКР Бастрыкин вмешался в дело о нападении собак в Ростовской области

Жители Новошахтинска пожаловались в социальных сетях, что уже долгое время возле образовательного учреждения обитает свора уличных псов. Животные ведут себя агрессивно: однажды они набросились на ребенка, но прохожие защитили его от собаки. Многочисленные обращения в разные инстанции результатов не принесли: дворняжек так и не отловили.