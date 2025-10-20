Стали известны причины, почему зумеры начали увлекаться садоводством

Современная молодежь все чаще обращается к садоводству, чтобы найти гармонию между работой и отдыхом, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.
— Мы наблюдаем, как современная молодежь открывает для себя ценность работы с растениями. Это не случайно. После долгого периода увлечения цифровыми технологиями наступает естественная реакция — желание вернуться к чему-то настоящему, осязаемому. Сегодняшняя молодежь, выросшая в городской среде, ищет баланс, — пояснил Чаплин.
Парламентарий добавил, что выращивание зелени на подоконнике, овощей на грядке или ягод на участке помогает расслабиться, отвлечься и увидеть результаты своего труда. Молодых людей также волнует качество потребляемых продуктов, поэтому самостоятельное выращивание гарантирует их безопасность и пользу.
По словам Чаплина, популярность садоводства среди молодежи во многом поддерживают социальные сети. В интернете создаются сообщества, где юные садоводы делятся успехами, обмениваются советами и выкладывают фотографии урожая и цветущих растений, формируя моду на осознанный образ жизни и умение создавать красоту своими руками.