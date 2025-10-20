336 человек погибло в ДТП в Башкирии

За последние две недели на дорогах Башкирии в дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 человек. Такие данные привела министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.
Согласно докладу, общее число погибших в авариях с начала года достигло 336 человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Две недели назад министр сообщала о 315 погибших с начала года, что уже тогда демонстрировало рост на 4% в годовом исчислении.
При этом количество пострадавших в ДТП за текущий период составило около 2,6 тысячи человек. Несмотря на значительную цифру, этот показатель на 10,6% ниже, чем за тот же период 2024-го.
