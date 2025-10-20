336 человек погибло в ДТП в Башкирии

Согласно докладу, общее число погибших в авариях с начала года достигло 336 человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Две недели назад министр сообщала о 315 погибших с начала года, что уже тогда демонстрировало рост на 4% в годовом исчислении.