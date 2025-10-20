Штормовые предупреждения на вторник объявлены в 14 областях Казахстана

В области Абай 21 октября ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер северный и северо-восточный, днем на юго-западе порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. С 20:00 часов 20 октября до 20:00 часов 21 октября по Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.