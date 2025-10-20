Штормовые предупреждения на вторник объявлены в 14 областях Казахстана

«21 октября в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау 21 октября ветер юго-восточный, ночью и утром порывы 15−18 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В области Улытау 21 октября ожидается ветер северо-восточный и восточный, днем на западе порывы 15−20 метров в секунду. На юге охраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке и в центре сохраняется, на севере ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области 21 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая пожарная опасность. В Кызылорде 21 октября сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 21 октября ожидается ветер северо-восточный и восточный, днем на западе порывы 15−18 метров в секунду.
В области Абай 21 октября ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер северный и северо-восточный, днем на юго-западе порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. С 20:00 часов 20 октября до 20:00 часов 21 октября по Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В Восточно-Казахстанской области 21 октября ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер восточный и юго-восточный, днем на юго-востоке порывы 15−18 метров в секунду. С 20:00 часов 20 октября до 20:00 часов 21 октября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В Западно-Казахстанской области 21 октября на западе временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 21 октября ночью и утром ожидается туман.
В Актюбинской области 21 октября ожидается ветер юго-восточный, днем на севере и в центре порывы 15−18 метров в секунду. На юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области 21 октября ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке и в горных районах 15−20 метров в секунду. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.
В Костанайской области 21 октября ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 21 октября на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске 21 октября ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области 21 октября ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 21 октября ночью и утром ожидается туман.
В области Жетысу 21 октября ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ночью в центре и востоке заморозки −1−3. В Талдыкоргане 21 октября ночью ожидаются заморозки −1−3.