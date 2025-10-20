В Тавде Свердловской области открылась новая лыжероллерная трасса

Открытие лыжероллерной трассы «Тропа здоровья» состоялось в городе Тавде Свердловской области, сообщили в управлении культуры, молодежной политики и спорта региона. Проект реализован при поддержке государственной программы «Спорт России».
Новая трасса, расположенная в районе спортивной школы, станет современной площадкой для тренировок и соревнований. Ранее занятия проводились на дорогах общего пользования, что создавало риски для детей. Теперь у спортсменов появилась безопасная и профессиональная трасса для полноценной подготовки. После церемонии открытия на новом объекте прошли первые соревнования.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.