«Многие заплатят»: Трамп предупредил о последствиях конфликта на Украине

В тот же день СМИ сообщили, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября, Дональд Трамп изменил свою позицию относительно украинского кризиса. Все больше американский лидер склоняется к тому, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.