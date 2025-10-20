Ричмонд
«Многие заплатят»: Трамп предупредил о последствиях конфликта на Украине

Если конфликт на Украине не удастся прекратить, «многие заплатят большую цену». С таким предупреждением в понедельник, 20 октября, выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

— Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену, — сказал он на пресс-конференции с журналистами в Белом доме.

Какие конкретно последствия имел в виду Трамп, он не уточнил, передает ИА «Регнум».

В тот же день СМИ сообщили, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября, Дональд Трамп изменил свою позицию относительно украинского кризиса. Все больше американский лидер склоняется к тому, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

Кроме того, появились сообщения о том, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп постоянно ругался и призвал коллегу принять условия российской стороны. По данным журналистов, глава Белого дома отбросил карты линии фронта и настаивал на территориальных уступках со стороны Киева.

В рамках урегулирования конфликта Трамп предложил Путину личную встречу в Будапеште.

