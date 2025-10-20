SpaceX доставила на орбиту десятитысячный спутник Starlink

Американская компания SpaceX доставила на околоземную орбиту 56 дополнительных спутников Starlink, доведя общее число запущенных аппаратов до 10 тысяч, передает издание The Verge.
Известно, что в общей сложности SpaceX намерена вывести на орбиту по меньшей мере 12 тысяч спутников Starlink. При этом в перспективе компания планирует доставить на орбиту свыше 30 тысяч своих аппаратов.
По данным расчетов трекера спутников Джонатана Макдауэлла, в настоящее время функционируют около 8 608 спутников Starlink.
Напомним, ранее SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship, который должен был выполнить десятый испытательный полет. Причиной стали выявленные технические неполадки. Запуск провели через три дня.