Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SpaceX доставила на орбиту десятитысячный спутник Starlink

В общей сложности SpaceX намерена вывести на орбиту по меньшей мере 12 тысяч спутников Starlink.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания SpaceX доставила на околоземную орбиту 56 дополнительных спутников Starlink, доведя общее число запущенных аппаратов до 10 тысяч, передает издание The Verge.

Известно, что в общей сложности SpaceX намерена вывести на орбиту по меньшей мере 12 тысяч спутников Starlink. При этом в перспективе компания планирует доставить на орбиту свыше 30 тысяч своих аппаратов.

По данным расчетов трекера спутников Джонатана Макдауэлла, в настоящее время функционируют около 8 608 спутников Starlink.

Напомним, ранее SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship, который должен был выполнить десятый испытательный полет. Причиной стали выявленные технические неполадки. Запуск провели через три дня.