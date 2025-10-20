Ричмонд
Пьяного водителя маршрутки задержала ГАИ в Могилеве

«Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в пробе крови. Составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя маршрутки. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инспекторы ДПС остановили маршрутное такси для проверки документов. Физическое состояние 47-летнего водителя вызвало подозрение. «Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в пробе крови. Составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему придется заплатить штраф 100 базовых величин (Br4,2 тыс.) с лишением права на управление транспортными средствами сроком на 3 года. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку», — рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Также к административной ответственности привлекли того, кто допустил к управлению автомобилем нетрезвого водителя. Штраф составил 8 базовых величин (Br336).

Госавтоинспекция призывает водителей маршрутных такси к обязательному соблюдению требований ПДД. -0-