Боец MMA Александр Емельяненко сообщил об успешном завершении курса лечения

Ранее сообщалось, что спортсмен перенес операцию на позвоночнике после того, как у него отказали ноги. После нее он передвигался на инвалидной коляске, а затем проходил восстановление в Ингушетии. Также сообщалось, что Емельяненко могут провести еще одну операцию на позвоночнике.