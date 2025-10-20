Боец MMA Александр Емельяненко сообщил об успешном завершении курса лечения

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко на своих страницах в соцсетях сообщил, что успешно завершил курс лечения и его выписали из больницы.
По словам спортсмена, его состояние после лечения в медицинском центре при МГУ стало лучше. Емельяненко поблагодарил врачей.
О том, что боец MMA попал в больницу, стало известно 19 октября. Менеджер Емельяненко Ваха Шанхоев рассказал, что боец провел там несколько дней из-за проблем по неврологии.
Ранее сообщалось, что спортсмен перенес операцию на позвоночнике после того, как у него отказали ноги. После нее он передвигался на инвалидной коляске, а затем проходил восстановление в Ингушетии. Также сообщалось, что Емельяненко могут провести еще одну операцию на позвоночнике.