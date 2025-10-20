Врач Суренков: стресс перед сдачей крови может исказить анализы

Перед сдачей анализа крови важно снизить уровень стресса и тревожности, так как эти факторы могут существенно повлиять на результаты исследования. Об этом сообщил врач клинической лабораторной диагностики НМИЦ гематологии Минздрава России Алексей Суренков в беседе с KP.RU.
Специалист отметил, что даже обычное беспокойство, связанное с опозданием или спешкой по дороге к врачу, способно вызвать искажение показателей. Поэтому, по его словам, пациентам рекомендуется приходить в лабораторию заранее — примерно за 15−20 минут до процедуры, чтобы успокоиться и привести организм в состояние покоя.
Суренков пояснил, что стресс активирует выработку гормонов — кортизола, адреналина и норадреналина, уровень которых повышается при тревоге. Эти гормоны могут повлиять на многие биохимические показатели, изменяя результаты анализов.
Кроме того, врач добавил, что длительное эмоциональное напряжение может привести к росту концентрации гормонов щитовидной железы и увеличению числа лейкоцитов в общем анализе крови. Это, в свою очередь, может быть ошибочно интерпретировано как воспалительный процесс или гормональный сбой.
Также специалист напомнил, что на результаты лабораторных тестов влияют не только стресс и эмоции, но и рацион питания, приём лекарств, а также физическая нагрузка накануне обследования. Он подчеркнул, что соблюдение простых правил подготовки к анализу помогает получить максимально точные и достоверные результаты.
