Врач Суренков: стресс перед сдачей крови может исказить анализы

Специалист отметил, что даже обычное беспокойство, связанное с опозданием или спешкой по дороге к врачу, способно вызвать искажение показателей. Поэтому, по его словам, пациентам рекомендуется приходить в лабораторию заранее — примерно за 15−20 минут до процедуры, чтобы успокоиться и привести организм в состояние покоя.