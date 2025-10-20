Ричмонд
Студенты в Нижнем Новгороде разработали проект ИИ-водителя

Технология способна считывать данные с датчиков автомобиля и на их основе определять направление движения, а также корректировать курс и скорость.

Участники организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» двухнедельного интенсива по компьютерному зрению и автономному транспорту в Нижнем Новгороде представили проект ИИ-водителя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В роли организаторов интенсива выступили представители нижегородского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК», «Яндекса» и Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Всего к мероприятию присоединились около 100 студентов из разных регионов России. В течение двух недель они изучали технологии компьютерного зрения и способы их применения в беспилотном транспорте. В конце интенсива студенты защитили 22 проекта, охватывающие такие области, как астрофизика, анализ спутниковых снимков и распознавание дорожной обстановки.

Разработанная молодежью модель автопилота использует данные с датчиков по периметру машины. Считанную информацию при этом анализирует искусственный интеллект. Система фиксирует местоположение пешеходов и других транспортных средств, определяет направление движения и передает команды для корректировки курса и скорости.

Эксперты отметили высокий потенциал проектов. По оценкам жюри, после доработки представленные инициативы могут быть интегрированы в программы по созданию российского беспилотного транспорта.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.