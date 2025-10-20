Студенты в Нижнем Новгороде разработали проект ИИ-водителя

В роли организаторов интенсива выступили представители нижегородского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК», «Яндекса» и Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Всего к мероприятию присоединились около 100 студентов из разных регионов России. В течение двух недель они изучали технологии компьютерного зрения и способы их применения в беспилотном транспорте. В конце интенсива студенты защитили 22 проекта, охватывающие такие области, как астрофизика, анализ спутниковых снимков и распознавание дорожной обстановки.