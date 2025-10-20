Ричмонд
Тюменским предпринимателям рассказали о торговых отношениях с Казахстаном

Максимум внимания на мероприятии уделили кейсам участников.

Обучение для предпринимателей, ориентированных на расширение торговли с Казахстаном, прошло 17 октября в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Организаторы занятий отказались от традиционных презентаций в пользу практического разбора кейсов участников. Предприниматели получили возможность сформулировать конкретные запросы и сразу же получить обратную связь от экспертов. В ходе обучения им также рассказали об особенностях выстраивания правильной деловой коммуникации.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.