Ограничения движения на Водопроводной в Перми продлены до конца недели

Улица Водопроводная в Перми будет закрыта для движения транспорта до 23:00 25 октября 2025 года. Срок ограничения продлен по обращению подрядной организации, сообщает краевое министерство транспорта.

