Жительница Кузбасса создала шоколадную композицию «Алиса в Стране чудес»

«Мне очень хотелось реализовать подобный проект в Кузбассе, чтобы, во-первых, представить гастрономию с точки зрения креативной индустрии, а во-вторых, показать возможности кондитерского искусства. У меня нет творческого образования, я не скульптор. Главное знать технологии и процессы. И такое мастерство может освоить каждый, у кого желание обучаться и развиваться», — сказала Анастасия.