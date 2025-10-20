Жительница Кузбасса создала шоколадную композицию «Алиса в Стране чудес»

Художественную композицию из шоколада, созданную по мотивам спектакля «Алиса в Стране чудес», представила кондитер из Кузбасса Анастасия Федотова, сообщили в министерстве экономического развития региона. Развивать свое дело ей помогает центр «Мой бизнес», который работает в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что Анастасия является сертифицированным экспертом в кондитерском деле и участником образовательного кластера Кузбасса. Над созданием композиции работали пять человек, включая мужа девушки.
«Мне очень хотелось реализовать подобный проект в Кузбассе, чтобы, во-первых, представить гастрономию с точки зрения креативной индустрии, а во-вторых, показать возможности кондитерского искусства. У меня нет творческого образования, я не скульптор. Главное знать технологии и процессы. И такое мастерство может освоить каждый, у кого желание обучаться и развиваться», — сказала Анастасия.
