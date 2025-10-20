Трамп: Многие заплатят большую цену, если конфликт на Украине не завершится

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что многим придется «заплатить большую цену», если вооруженный конфликт на Украине не будет урегулирован. Такое мнение американский лидер выразил в понедельник, 20 октября.
По словам главы Белого дома, участники боевых действий и заинтересованные стороны, включая США, пытаются достичь мирных переговоров и соглашения по разрешению конфликта.
«Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
При этом президент США не уточнил, кого именно будет платить большую цену в том случае, если соглашение по Украине не будет достигнуто.
