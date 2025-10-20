Ричмонд
Трамп: Многие заплатят большую цену, если конфликт на Украине не завершится

Трамп заявил, что США продолжают попытки добиться соглашения по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что многим придется «заплатить большую цену», если вооруженный конфликт на Украине не будет урегулирован. Такое мнение американский лидер выразил в понедельник, 20 октября.

По словам главы Белого дома, участники боевых действий и заинтересованные стороны, включая США, пытаются достичь мирных переговоров и соглашения по разрешению конфликта.

«Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

При этом президент США не уточнил, кого именно будет платить большую цену в том случае, если соглашение по Украине не будет достигнуто.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что он не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

