«Избили и приковали»: сбежавшие девушки рассказали о рабстве в Мьянме

Уже не первую неделю в Сети активно обсуждают преступную схему, из-за которой тысячи людей со всего мира оказываются в рабстве на территории мошеннического кол-центра в Мьянме. В недавнем выпуске программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» девушки, который удалось спасти, рассказали об условиях, в которых задержаться невольные работники.
Жертвы подтвердили, что в основном оказывались в Мьянме, откликнувшись на вакансию, предложенную в Telegram. Обычно девушкам предлагают стать моделями за высокую зарплату.
— Мне пообещали высокую зарплату за работу моделью-переводчицей. Но по факту, конечно, оказалось все не так. Сначала агент оплатил мне билет до Москвы, оттуда оплачивали представители компании. Дорога длилась несколько дней. Это все было очень тяжело, по каким-то лесам непонятным. Очень часто менялись водители, чтобы сбить след. Пересекали границу незаконным образом через озеро, — рассказала одна из пострадавших Дарья Тузова.
На месте ей предоставили пустую комнату, которую нужно было обустраивать за свой счет. При этом она уточнила, что в зависимости от схемы, которую злоумышленники пытаются провернуть, поначалу зарплату действительно могут выплачивать. Однако потом деньги начинают отнимать.
— Кормили остатками лапши, от чего очень быстро появляются проблемы со здоровьем. Они могут даже что-то добавлять, потому что рассудок был замутненный. Были какие-то ужасные продукты, — пожаловалась Тузова.
Девушке позволяли пользоваться телефоном, но любые контакты с внешним миром строго контролировались. Сбежать ей удалось благодаря одному из местных сотрудников, который влюбился в нее и «рискнул жизнью, чтобы помочь ей уйти».
Еще одна пострадавшая — Кристина Меркулова — провела в рабстве три месяца.
— Это было ужасное время. Меня позвала на работу переводчиком знакомая девочка. Я должна была поехать в Бангкок, но отправили в другой город. Я была не одна, а с каким-то китайским гражданином. Мы переправлялись через реку. Я заселилась и подписала контракт, который обязывает работать на протяжении полугода. Меня избили палкой, приковали наручниками к железной палке. Избивали мужчин, заставляли сбривать волосы, не давали еду, — рассказала она.
Девушек из Китая, за которых не выплачивали выкуп, по словам Меркуловой, продавали на органы. Вся территория огорожена колючей проволокой, периметр патрулирует охрана, вооруженная автоматами.
— Я сказала, что если не буду выходить на связь, то меня будут искать. Я им пригрозила. Мой телефон отобрали, и дали кнопочный. С этого телефона я позвонила в посольство, чтобы они мне помогли, — рассказала она.
Вечером, 20 октября, стало известно, что Мьянманская армия сумела отбить две военные базы, взятые в 2024 году повстанцами, а также заняла расположенный у границы с Таиландом рабский кол-центр.
История получила резонанс после того как белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих происшествий.