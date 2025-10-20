«Избили и приковали»: сбежавшие девушки рассказали о рабстве в Мьянме

— Это было ужасное время. Меня позвала на работу переводчиком знакомая девочка. Я должна была поехать в Бангкок, но отправили в другой город. Я была не одна, а с каким-то китайским гражданином. Мы переправлялись через реку. Я заселилась и подписала контракт, который обязывает работать на протяжении полугода. Меня избили палкой, приковали наручниками к железной палке. Избивали мужчин, заставляли сбривать волосы, не давали еду, — рассказала она.