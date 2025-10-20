Разыскивают по всей Башкирии: горе-мамаша бросила ребенка и оставила его без миллиона рублей

В Башкирии отделение судебных приставов Туймазов и Туймазинского района за неуплату алиментов на содержание 16-летнего ребенка объявило в розыск 36-летнюю Алину Абунагимову. Об этом сообщает пресс-служба ФССП Башкирии.
По данным ведомства, женщина уклоняется от исполнения решения суда, и на данный момент сумма ее задолженности превысила миллион рублей. Абунагимова, утверждают приставы, не явилась к сотрудникам службы, долгое время скрывается от них и не живет по последнему известному месту жительства.
— Предположительно, разыскиваемая может находиться на территории города Октябрьский Республики Башкортостан, — сообщает ФССП.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алины Абунагимовой, просят сообщить в дежурную часть ФССП Башкирии по телефону 8 (347) 273−56−40 или 8 (987) 587−26−16.
