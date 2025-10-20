В селе Еланлино Республики Башкортостан открыли спортивную площадку

Новую многофункциональную спортивную площадку ввели в эксплуатацию в селе Еланлино в Республике Башкортостан. Общественное пространство было создано в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кигинского района.
На площадке уложено резиновое покрытие, установлены уличные тренажеры, а также оборудован многофункциональный спортивный комплекс «Супер Октагон». Для детей там обустроили игровую зону «Эмпер плюс», дополненную баскетбольными стойками. Также на площадке смонтировали трехмерное ограждение и систему освещения, разместили скамейки и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.