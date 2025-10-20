Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев

Заслуженный журналист России и главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев скончался. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Заслуженный журналист России и главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев скончался. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он отметил, что Бахарев руководил одним из самых популярных печатных изданий региона, а также был талантливым публицистом, политиком и общественным деятелем.

— Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны. Выражаю самые искренние соболезнования Константину Михайловичу Бахареву, всем родным и близким Михаила Алексеевича, всем, кто его знал, разделяю вашу боль, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

2 октября скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, он руководил изданием с 2011 года. Генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий рассказал, что смерть журналиста стала для него шоком. Он отметил, что за день до кончины коллеги обсуждал с ним рабочие вопросы и договаривался об участии в мероприятиях на следующей неделе.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше