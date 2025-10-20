Скончался главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев

Заслуженный журналист России и главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев скончался. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он отметил, что Бахарев руководил одним из самых популярных печатных изданий региона, а также был талантливым публицистом, политиком и общественным деятелем.
— Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны. Выражаю самые искренние соболезнования Константину Михайловичу Бахареву, всем родным и близким Михаила Алексеевича, всем, кто его знал, разделяю вашу боль, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
2 октября скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, он руководил изданием с 2011 года. Генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий рассказал, что смерть журналиста стала для него шоком. Он отметил, что за день до кончины коллеги обсуждал с ним рабочие вопросы и договаривался об участии в мероприятиях на следующей неделе.