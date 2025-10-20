Скончался главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев

2 октября скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, он руководил изданием с 2011 года. Генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий рассказал, что смерть журналиста стала для него шоком. Он отметил, что за день до кончины коллеги обсуждал с ним рабочие вопросы и договаривался об участии в мероприятиях на следующей неделе.