Аналитик Попов предупредил о подорожании вторичного жилья в России

— Рост цен на вторичные квартиры в России в 2026 году будет на уровне чуть выше текущих значений инфляции (то есть на 10−12 процентов). Соотношение цен на готовое жилье между городами существенно не изменится. Снижение ключевой ставки до относительно комфортных значений позволит (со второй половины года) запустить кредитование на покупку недвижимости по рыночным ставкам, — подчеркнул специалист.