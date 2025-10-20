Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Попов предупредил о подорожании вторичного жилья в России

В 2026 году стоимость вторичного жилья в России поднимется на 10−12 процентов по сравнению с показателями этого года. Об этом предупредил аналитик Алексей Попов.

В 2026 году стоимость вторичного жилья в России поднимется на 10−12 процентов по сравнению с показателями этого года. Об этом предупредил аналитик Алексей Попов.

— Рост цен на вторичные квартиры в России в 2026 году будет на уровне чуть выше текущих значений инфляции (то есть на 10−12 процентов). Соотношение цен на готовое жилье между городами существенно не изменится. Снижение ключевой ставки до относительно комфортных значений позволит (со второй половины года) запустить кредитование на покупку недвижимости по рыночным ставкам, — подчеркнул специалист.

По его словам, такие изменения поспособствуют росту интереса к вторичному рынку недвижимости со стороны россиян примерно на 15 процентов в сравнении с уровнем текущего года.

Причем рост вовлеченности произойдет при практически неизменном объеме предложения на рынке, поскольку объем спроса компенсируется возвращением на рынок продавцов, покинувших его в 2024 году в пользу сдачи квартир в аренду, передает «Газета.ру».

Причем эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский выразил мнение, что в ноябре произойдет снижение цен на вторичные квартиры. По его словам, на данный момент рынок жилья находится в затяжной стагнации. Причиной этого является высокая ключевая ставка Банка России в 17 процентов.