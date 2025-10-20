В Подольском роддоме откроют школу для отцов

Школу для отцов откроют в Подольском родильном доме по программе «Я — папа», которая реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Программа «Я — папа» направлена на укрепление института семьи и повышение родительской компетентности отцов. На занятиях слушателей будут обучать основам ухода за новорожденными. Также будущим отцам расскажут, как оказать психологическую поддержку матери своего ребенка.
«Радует, что число партнерских родов с каждым годом растет. Этот опыт эмоционально укрепляет семью. Кто еще, как не отец ребенка, может поддержать женщину в этот момент и вместе с ней увидеть чудо рождения новой жизни? Но мужчины должны подготовиться к этому. Не все отцы выдерживают. В моей практике случалось, что и сознание теряли. Акушерство всегда немного награни экстрима, но, когда рождается малыш, — это взрыв чувств и слезы счастья на глазах обоих родителей. Желаю всем отцам терпения и мудрости в воспитании детей», — сказал врач акушер-гинеколог Подольского родильного дома Александр Маринич.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.