В Подольском роддоме откроют школу для отцов

«Радует, что число партнерских родов с каждым годом растет. Этот опыт эмоционально укрепляет семью. Кто еще, как не отец ребенка, может поддержать женщину в этот момент и вместе с ней увидеть чудо рождения новой жизни? Но мужчины должны подготовиться к этому. Не все отцы выдерживают. В моей практике случалось, что и сознание теряли. Акушерство всегда немного награни экстрима, но, когда рождается малыш, — это взрыв чувств и слезы счастья на глазах обоих родителей. Желаю всем отцам терпения и мудрости в воспитании детей», — сказал врач акушер-гинеколог Подольского родильного дома Александр Маринич.