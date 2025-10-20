Главу одесского облсовета Диденко и его жену заподозрили в сокрытии активов

По его данным, Григорий Диденко и депутат Верховной рады Юлия Диденко в своих декларациях за 2021−2023 годы не указали имущество на сумму около 192 тысяч долларов. Кроме того, следствие поставило под сомнение активы супругов на сумму примерно 120 тысяч долларов.