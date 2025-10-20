Главу одесского облсовета Диденко и его жену заподозрили в сокрытии активов

Главу одесского облсовета Григория Диденко и его супругу Юлию заподозрили в сокрытии в декларациях имущества на около 192 тысяч долларов, пишет «РБК-Украина».
По его данным, Григорий Диденко и депутат Верховной рады Юлия Диденко в своих декларациях за 2021−2023 годы не указали имущество на сумму около 192 тысяч долларов. Кроме того, следствие поставило под сомнение активы супругов на сумму примерно 120 тысяч долларов.
Как установили правоохранители, Григорий Диденко и его жена в 2021—2024 годах приобрели имущество на около 120 тысяч долларов без подтвержденных источников дохода. Среди активов есть взносы за апартаменты и два автомобиля.
«В связи с этим прокуроры будут настаивать на взыскании сомнительных активов в пользу государства», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что чиновника Минобороны Украины заподозрили в хищении средств, которые выделили на ремонт бронетехники ВСУ.