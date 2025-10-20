Ричмонд
Власти Ростова обвинили управляющие компании в отсутствии отопления в домах

В донской столице к теплу подключили 84% многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове отопительный сезон стартовал 15 октября. В настоящее время к теплу подключены 97% котельных, 86% социальных объектов и 84% многоквартирных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Однако в некоторых квартирах батареи продолжают оставаться холодными. Дело в том, что управляющие компании должны выполнить регулировку внутридомовых систем отопления и устранить завоздушенность в трубах, где это необходимо. Но не все УК добросовестно выполняют эти обязанности.

— Поручил Департаменту ЖКХ и энергетики совместно с ресурсоснабжающими организациями находиться в постоянном контакте с обслуживающими жилфонд организациями, чтобы последние оперативно реагировали на обращения ростовчан по вопросу регулировки тепла в домах, — говорится в сообщении.

