Власти Ростова обвинили управляющие компании в отсутствии отопления в домах

В Ростове отопительный сезон стартовал 15 октября. В настоящее время к теплу подключены 97% котельных, 86% социальных объектов и 84% многоквартирных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Однако в некоторых квартирах батареи продолжают оставаться холодными. Дело в том, что управляющие компании должны выполнить регулировку внутридомовых систем отопления и устранить завоздушенность в трубах, где это необходимо. Но не все УК добросовестно выполняют эти обязанности.
— Поручил Департаменту ЖКХ и энергетики совместно с ресурсоснабжающими организациями находиться в постоянном контакте с обслуживающими жилфонд организациями, чтобы последние оперативно реагировали на обращения ростовчан по вопросу регулировки тепла в домах, — говорится в сообщении.
