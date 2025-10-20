Создан уникальный прибор для ранней диагностики болезней сердца

«Наша научная группа давно занимается разработкой магнитоэлектрических датчиков тока и магнитных полей в широком диапазоне частот и величин полей. Так что задел на момент разработки магнитокардиометра у нас уже был. Этот прибор сегодня очень востребован в медицине, так как с диагностикой сероечно-сосудистых заболеваний не всегда справляются ЭКГ и УЗИ. А вместе с магнитокардиограммой, причем отражающей даже слабые изменения или нарушения в работе сердца, у врачей будет более полная и объективная картина для принятия решений», — сообщил Соколов.