Автоцистерна выехала на тротуар и задавила насмерть девушку

В Уфе девушка на тротуаре погибла под колесами автоцистерны.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 20 октября, в Уфе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, авария случилась на улице Сипайловская.

Согласно предварительной информации, водитель автоцистерны марки ГАЗ-53, двигаясь по улице Сипайловская в районе остановки «Тужиловка», по неизвестной причине выехал на тротуар и сбил девушку 25−30 лет, которая шла в попутном направлении.

От полученных травм пешеход умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ других экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.

