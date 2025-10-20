Автоцистерна выехала на тротуар и задавила насмерть девушку

Сегодня вечером, 20 октября, в Уфе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, авария случилась на улице Сипайловская.
Согласно предварительной информации, водитель автоцистерны марки ГАЗ-53, двигаясь по улице Сипайловская в районе остановки «Тужиловка», по неизвестной причине выехал на тротуар и сбил девушку 25−30 лет, которая шла в попутном направлении.
От полученных травм пешеход умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ других экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.
