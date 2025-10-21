Суд обязал снести постройки у стадиона «Спартак» в Анапе

Ранее тот же суд удовлетворил требования краевой прокуратуры об изъятии стадиона и объектов недвижимости возле него из чужого незаконного владения и передаче в собственность Российской Федерации. Благодаря позиции краевого прокурора Сергея Табельского и губернатора региона Вениамина Кондратьева «Спартак» вернулся из частных рук в государственную собственность. Власти планируют сохранить спортивное назначение, реконструировать стадион и превратить его в современный и востребованный объект.