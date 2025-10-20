СК высказался о слухах по засекречиванию поисков Усольцевых

Следственный комитет России официально опроверг информацию о том, что с волонтеров, искавших пропавшую в тайге семью Усольцевых, брали подписки о неразглашении. Заявление ведомства стало ответом на слухи, которые начали окружать это загадочное дело.
«Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались», — сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее портал Aif.ru сообщил, что некоторые участники поисков якобы были вынуждены подписать такой документ. На фоне этого появились слухи, что Усольцевых могли найти и задержать силовые структуры, хотя эта информация ничем не подтверждалась.
Загадочности делу добавлял и тот факт, что за все время масштабных поисков волонтеры не нашли практически никаких следов пребывания семьи в тайге, кроме одного кострища, прозванного «костром последней надежды».
Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в конце сентября, отправившись в поход к горе Буратинка. Активная фаза самой масштабной в истории края поисковой операции была завершена 12 октября.
