В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод

Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов в центральных и южных районах, на севере — около +16°C. Ночью ещё свежо — от +6 до +9°C, но без заморозков. Ветер юго-западный, слабый, не более 5−8 м/с. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным.