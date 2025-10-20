В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод

По всей стране установится по-настоящему приятная погода: солнце, лёгкий ветер и температуры, которые местами поднимутся до +20°C.
Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов в центральных и южных районах, на севере — около +16°C. Ночью ещё свежо — от +6 до +9°C, но без заморозков. Ветер юго-западный, слабый, не более 5−8 м/с. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным.
Метеорологи называют эту неделю «вторым дыханием осени»: после прохладных и пасмурных дней в Молдову возвращается короткое «бабье лето», которое продержится до четверга.
Но уже в пятницу всё изменится. С запада придёт холодный атмосферный фронт — прогнозируются облака, дожди и резкое похолодание. К выходным температура опустится до +10…+12°C днём и всего +3…+5°C ночью. Mo.
Погода в ближайшее время.
Так что, если хотите насладиться последним теплом, самое время для прогулок, кофе на террасе и фото в солнечных листьях.