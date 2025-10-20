ГАИ объяснила, какие шины считаются зимними по новым ПДД в Беларуси

ГАИ Минска объяснила, какие шины считаются зимними по новым ПДД. Следует учесть, что в Беларуси с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть с зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Однако, это не касается грузовиков свыше 3,5 тонны, а также автобусов свыше 5 тонн.
В милиции еще напомнили, что зимние шины — это шины, на маркировке которых одновременно присутствуют два знака: знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, один из знаков M+S, M&S, MS.
Кстати, если на маркировке нанесены оба знака, такие шины считаются зимними, в том числе при наличии любых дополнительных обозначений (+ All Season; Road+Winter (R+W); Any Weather и др.).
Обращают внимание, что во время эксплуатации зимние шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм.
Водителей предупреждают, что за участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой предусмотрена административная ответственность. Речь идет о предупреждение или штрафе до 1 базовой величины (42 рубля), а при повторном в течение года — от 2 до 5 базовых величин (84−210 рублей).
Уточняется, что если такое нарушение приведет к созданию аварийной обстановки или ДТП, то штраф предусмотрен значительно выше с возможным лишением права управления.
