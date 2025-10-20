ГАИ объяснила, какие шины считаются зимними по новым ПДД в Беларуси

ГАИ Минска объяснила, какие шины считаются зимними по новым ПДД. Следует учесть, что в Беларуси с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть с зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Однако, это не касается грузовиков свыше 3,5 тонны, а также автобусов свыше 5 тонн.