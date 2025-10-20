Нина Шацкая показала, как осень становится зимой, и рассказала про сюрприз для москвичей

Удивительные гастроли на стыке осени и зимы, когда на глазах замерзает вода в Охотском море, а подмороженная голубика оказывается вкуснее всех деликатесов, провела «Дива русского романса» Нина Шацкая, выступив в Магадане, Благовещенске и Хабаровске. На видео певица показала публике настоящие красоты Дальнего Востока, а также раскрыла большой секрет: 7 ноября москвичей ждет удивительный сюрприз. В бывшем зале «Градский-холл» (сегодня — «Центр исполнительских искусств») Нина Шацкая покажет музыкальный спектакль «Затерянные птицы», созданный на основе музыки Астора Пьяццоллы и прозы Габриэля Гарсиа Маркеса.