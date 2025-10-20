Не взяли деньгами — пойдемте в суд. ВСМ начала высаживать петербуржцев из квартир

Компания допустила ошибку, на которую, само собой, обратила внимание собственник: указала, что квартира не имеет балкона или лоджии. Однако просторная лоджия — площадью 7,8 метра — в квартире есть, говорит Татьяна. Так разойтись в описании жилплощади можно, например, если проводить оценку без посещения самой квартиры. По словам Татьяны, к ней не приходили. «Они назначили [дату и время осмотра] и не пришли в назначенное время. А потом уже я не могла с ними встретиться, хотя они очень хотели», — говорит собеседница.