Не взяли деньгами — пойдемте в суд. ВСМ начала высаживать петербуржцев из квартир

Исковое заявление РЖД направили в Фрунзенский районный суд 16 октября. Касается оно квартиры на Фарфоровском посту, которой владеет петербурженка Татьяна.
Дома Фарфоровского поста расселяют для строительства ВСМ. Часть их получила статус достопримечательного места, сносить эти корпуса нельзя, так что решено их передвинуть. В какой-то момент проектировщики говорили, что рассматривают вариант строительства тоннеля или эстакады, но в итоге идут более простым и дешевым путем. Освободить, впрочем, придется все дома — и те, что под снос, и те, что под переезд.
Ниже кадастра.
Почти 60-метровую трехкомнатную квартиру Татьяны оценщик — компания «Мастеркад» — оценил в 7,9 миллиона рублей, еще на 465 тысяч рублей насчитали убытков (затраты на переезд, аренду и прочее). Итого, за всё женщине предложили 8,366 миллиона рублей. Соглашение надо подписать с РЖД и Росжелдором, который и издает распоряжения об изъятии (читай — о выкупе по предложенной стоимости) объектов недвижимости.
Компания допустила ошибку, на которую, само собой, обратила внимание собственник: указала, что квартира не имеет балкона или лоджии. Однако просторная лоджия — площадью 7,8 метра — в квартире есть, говорит Татьяна. Так разойтись в описании жилплощади можно, например, если проводить оценку без посещения самой квартиры. По словам Татьяны, к ней не приходили. «Они назначили [дату и время осмотра] и не пришли в назначенное время. А потом уже я не могла с ними встретиться, хотя они очень хотели», — говорит собеседница.
Насчитанная «рыночная стоимость» квартиры недотягивает даже до ее кадастровой стоимости. По открытым данным Росреестра, она составляет 8,445 миллиона рублей.
Хозяйка квартиры заметила, что в качестве квартир-аналогов при расчете рыночной стоимости квадрата брались самые дешевые. Почти все они были расположены в другом районе и были больше по площади. «Очевидно, чем больше общая площадь, тем ниже стоимость квадратного метра», — отмечала петербурженка в своем обращении в Росжелдор.
Также она подчеркивала, что при пересчете был применен понижающий коэффициент, так как средняя рыночная стоимость квартир в разных районах города различается. Хозяйка квартиры привела данные из составленного отчета, что средняя цена на вторичном рынке во Фрунзенском районе — 206,5 тысячи рублей за квадратный метр, а средняя стоимость метра в новостройке в Петербурге — 304 тысячи. Если брать за основу эти цифры, то аналогичные Татьяниной квартиры стоили бы 13,7 миллиона и 20,2 миллиона рублей соответственно.
В принудительном порядке.
Всё это женщина описала в обращении к Росжелдору. Она отказалась от компенсации, так как посчитала ее заниженной. И вообще попросила предоставить ей равнозначное жилье вместо денежной выплаты. В обращении Татьяна подчеркнула, что в квартире проживает ее пожилая мама, которая не может передвигаться без помощи дочери, и что квартира является единственным жильем семьи.
Однако в Росжелдоре Татьяне ответили: «Полагаем, что предоставление жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения для государственных нужд является правом, а не обязанностью организации, на основании ходатайства которой принято решение об изъятии».
А затем курьер доставил женщине исковое заявление от РЖД. В нем истец ссылается на статью 56.10 Земельного кодекса, как на обоснование подачи в суд: с момента получения владелицей квартиры проекта соглашения об изъятии прошло больше 90 дней, она его не подписала.
«Ввиду того, что в установленный срок подписанный правообладателем проект соглашения в адрес истца не поступил, ОАО “РЖД”… предприняты действия по завершению процедуры изъятия в принудительном порядке путем направления настоящего искового заявления в суд», — говорится в тексте иска (есть в распоряжении редакции).
РЖД попросили суд прекратить право собственности Татьяны на квартиру, установить размер возмещения в те самые 8,366 миллиона рублей. После вступления решения в силу истец просит отвести петербурженке пять дней на то, чтобы предоставить свои реквизиты для перечисления денег, 20 дней — на перечисление этих денег и еще пять рабочих дней — Татьяне на выезд и обеспечение допуска в квартиру. Ах да, еще 20 тысяч рублей в виде пошлины.
Не последний суд.
«Выкуп тех или иных объектов закладывается сразу в проекте. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — говорили в Смольном. Но к тому, что часть местных будут выселять через суд, дело шло давно.
Во «ВКонтакте» и в «Телеграме» есть группы жителей которые недовольны предложенными компенсациями за квартиры, да и самим фактом расселения. Некоторые скорее обеспокоены и ищут ответы на свои вопросы, — например, почему при оценке не учтена стоимость земельного участка под домом. Атмосфера в этих группах напряженная: кто-то призывает стоять до победного конца, кто-то советует не накалять обстановку в духе «всё равно расселят». Иногда представители этих лагерей обмениваются неприятными репликами — о популизме или соглашательстве.
Вообще-то, концессионер по строительству (ООО «ВСМ Две Столицы») уже выясняет отношения с владельцами объектов недвижимости, которые не хотят продавать ее по предложенной цене — например, в Ленобласти. Пока речь только о бизнесе, но магистраль пойдет и по дачным участкам. Однако надо понимать, что Фарфоровский пост находится между Московским вокзалом и «Обухово», а это не концессионная часть проекта, ведь входы в Москву и Петербург строят РЖД за счет своей инвестпрограммы. Поэтому и общаются жители Фарфоровского поста не столько с концессионером, сколько с Росжелдором и РЖД.
В конце августа замглавы РЖД Андрей Макаров отчитался, что практически все вопросы с расселением решены. На тот момент, по данным «Фонтанки», соглашения о выкупе жилплощади были подписаны только по десятку квартир, тогда как расселить надо более 70. При этом успели подготовить 150 проектов соглашений и 127 направить адресатам. Андрей Макаров практически сразу после своего отчета покинул должность.
Отдельной графой в этой эпопее идут квартиры в соцнайме, а не в собственности. Для них пришлось изобретать крайне нетривиальный механизм компенсаций тем, кому приходится съезжать пусть не со своих, но с насиженных и предоставленных городом квадратных метров.