Мэр Сочи: город продолжит закупать белорусские электробусы

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Сочи будет и дальше покупать белорусские электробусы, заявил мэр российского города Андрей Прошунин.
Он в понедельник в белорусской столице встретился с главой Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. Прошунин обратил внимание на то, что Минск и Сочи активно сотрудничают в вопросе пассажирского транспорта.
«Так как Сочи является городом-курортом, мы понимаем, что экология в приоритете. И мы будем продолжать закупать электробусы. Я очень надеюсь (ведь нашим жителям это очень нравится), что и в дальнейшем эту работу мы продолжим», — цитирует пресс-служба Мингорисполкома мэра российского города.
Также Прошунин добавил, что Сочи интересен белорусский опыт развития IT-технологий, технопарков, культуры и других направлений.
Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, в декабре 2020 года в Сочи прошла опытная эксплуатация первого в РФ автобуса марки МАЗ 303065. За последние два года город получил 9 электробусов белорусского производства и три зарядные станции к ним.
Делегация города Сочи в рамках рабочего визита в Минск ознакомились с работой завода «Мотовело», Минского городского технопарка и МАЗ. Также Минск и Сочи подписали дорожную карту по развитию и расширению межмуниципальных отношений в рамках соглашения об установлении дружественных отношений на 2026−2028 годы.