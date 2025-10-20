Мэр Сочи: город продолжит закупать белорусские электробусы

«Так как Сочи является городом-курортом, мы понимаем, что экология в приоритете. И мы будем продолжать закупать электробусы. Я очень надеюсь (ведь нашим жителям это очень нравится), что и в дальнейшем эту работу мы продолжим», — цитирует пресс-служба Мингорисполкома мэра российского города.