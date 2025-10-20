В РПЦ предложили ввести уголовную ответственность за аборт «против воли мужа»

В отношении женщины, которая прервала беременность без согласия супруга, нужно возбуждать уголовное дело. Такое мнение в понедельник, 20 октября, выразил настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский.
По его словам, наделить отцов «правом вето» на аборт недостаточно, поскольку такой запрет «можно просто обойти» без каких-либо последствий.
— Должна быть, получается, введена ответственность — уголовная, на мой взгляд. За то, что женщина совершает аборт против воли мужа. То есть, например, они живут в семье, а она его обманула и сделала аборт, — пояснил священнослужитель в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что судить женщину не нужно только в случае, если она получила согласие мужа на процедуру, поскольку «ребенок — он и от отца, и от матери». При этом иерей отметил, что православные христиане в любом случае «считают аборт детоубийством».
18 октября председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что Русская православная церковь собирается добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о проведении аборта. Священнослужитель подчеркнул, что отец несет ответственность перед Богом за защиту своего ребенка.